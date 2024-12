Professor Rafael de Jesus: Em que ano nós estamos?

Uma das primeiras lições que aprendemos nas aulas de História do fundamental 2 é porque estamos no ano em que estamos. Os professores costumam nos explicar que foi estabelecido que o ano 1 foi o ano em que Jesus Cristo nasceu, e que se estamos em 2024 é porque fazem exatos 2024 do nascimento de Cristo.

Por isso, no nosso calendário temos a contagem dos anos antes de Cristo, a.C., quando os anos são contados em ordem decrescente, pois se tratam dos anos que faltam para Cristo nascer. Por exemplo, depois de 100 a.C. vem 99 a.C., ou seja, antes de Cristo a cada ano que passa falta menos tempo para Cristo nascer

Essa datação foi estabelecida pela Igreja Católica no ano de 525 d.C. Na época se usava a versão antiga do calendário Juliano, e para quem vivia naquele tempo considerava-se que estavam no ano de 1278. É que o marco inicial daquele calendário era outro, a famosa Lenda da Loba, sobre a fundação de Roma, estabelecida em 753 a.C pelo nosso calendário, considerado até então o ano 1 da versão antiga do calendário Juliano.

Feitos os estudos chegaram à conclusão que Jesus havia nascido em 754 pelo calendário em vigor. Foi então que se estabeleceu que aquele seria o novo ano 1, o ano da graça do Nosso Senhor Jesus Cristo.

É importante saber que não existe ano zero em nosso calendário. Na época em que foi estabelecida a datação dos anos, utilizava-se os algarismos romanos, os quais não possuem o conceito de zero. Por isso, depois de 1 a. C. vem 1 d. C.

Atualmente sabemos que Jesus Cristo não nasceu no ano 1, mas sim, entre 7 a.C. e 4 a.C., e, portanto, poderíamos estar entre os anos de 2028 e 2031, caminhando para o ano novo entre 2029 e 2032.

Lembra que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes sobre a Judeia? Hoje nós sabemos, a partir de fontes romanas e judaicas, que o governo de Herodes se deu entre 37 a.C. e 4 a.C. Historiadores, arqueólogos e teólogos consideram plausível que Jesus tenha nascido no final do reinado de Herodes, entre 7 a.C. e 4 a.C. É fascinante pensar que Jesus nasceu antes de Cristo.

No ano de 525, passamos a ter uma nova versão do calendário Juliano, ainda hoje usado pelas igrejas ortodoxas.

Atualmente o calendário que usamos é o Gregoriano, que, por ordem do papa Gregório XIII, reformulou o calendário Juliano em 1582, cortando dez dias do mês de outubro, do dia 4 diretamente para o dia 15.

Também em 1582, pelo novo calendário gregoriano, houve mudanças nas regras dos anos bissextos, não sendo considerados bissextos os anos terminados em 00, os quais, ao serem divididos por 400, não resultam em um número inteiro. Portanto, os anos de 1700, 1800 e 1900 não foram bissextos no calendário gregoriano, aumentando ainda mais a diferença entre os dois calendários cristãos. Hoje é dia 25 de dezembro pelo calendário gregoriano, e 12 de dezembro pelo juliano.

Essas mudanças foram feitas pela igreja católica para tentar diminuir a diferença entre o ano do calendário usado e o ano astronômico, que são diferentes.

Ano astronômico é o tempo exato que a Terra leva para dar uma volta em torno do sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Pelo calendário gregoriano o ano fica com 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Portanto, há uma diferença de 26 segundos entre eles. Todos os anos avançamos 26 segundos sobre o ano astronômico.

Feitos os devidos esclarecimentos, nós da família E-kids, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que 2025 seja de muita paz, saúde e realizações para todos nós!