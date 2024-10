Programa Autonomia e Renda Petrobras realiza matrículas em Araucária até quarta-feira (16)

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está recebendo matrículas dos candidatos selecionados para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Montador de Andaimes, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica no polo do Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Araucária. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para moradores da região, oferecendo qualificação profissional gratuita e com bolsas-auxílio.

As matrículas ocorrem presencialmente até quarta-feira, 16 de outubro, das 16h às 20h, no Polo Araucária do IFPR. Que fica na Rua Luís Franceschi, 963 – Thomaz Coelho (antigo CTI).

“Os cursos ofertados são pensados para transformar as comunidades e vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não tenho dúvidas de que a parceria entre Petrobras e Institutos Federais renderá excelentes resultados aqui no município”, destaca o coordenador do Programa pelo IFPR, Nelson de Castro Neto.

Impacto na vida dos participantes

Mais do que oferecer formação técnica, o programa é uma oportunidade de transformação pessoal e profissional. Para Jackson Gomes dos Santos, de 41 anos, a seleção para o curso Técnico em Mecânica representa uma chance de crescimento na carreira. “O curso vai me ajudar a abrir portas. Tenho experiência, mas me falta o certificado técnico que as empresas pedem”, relata o futuro aluno, cheio de expectativas para a nova fase.

Já o venezuelano Williams Torres, também de 41 anos, celebra sua seleção para o curso de Auxiliar de Serviços Diversos como uma oportunidade única. “Este programa é fabuloso. Escutei sobre ele há alguns meses e resolvi me inscrever. Ainda estou processando que fui selecionado”, conta emocionado.

Cirlene Anjos dos Santos, de 42 anos, também vê no programa uma chance de recomeço. “É minha oportunidade de capacitação para o mercado. Não tive essa chance no passado, mas agora estou muito feliz por estar aqui”, celebra.

Sobre o programa

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a Fundação de Apoio ao IFSul (FAIFSul), é uma iniciativa voltada para a ampliação das oportunidades de trabalho nas regiões de operação da Petrobras.

“Nosso objetivo com o programa é ampliar as chances de empregabilidade das pessoas que moram próximas das nossas operações. Com acesso à qualificação técnica, elas ficam mais preparadas para concorrerem às vagas disponibilizadas pelo setor”, afirma o gerente geral da Repar, Felipe Leonardo Gomes.

Ao longo dos próximos quatro anos, a Petrobras investirá cerca de R$ 350 milhões na formação de quase 7 mil profissionais nas áreas de Óleo e Gás, beneficiando 44 municípios em estados como Paraná, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Com a oferta de cursos gratuitos e a concessão de bolsas-auxílio, o programa visa não apenas melhorar as condições de empregabilidade dos participantes, mas também proporcionar autonomia financeira e novas perspectivas para o futuro.

Para mais informações, acesse www.autonomiaerenda.com.br.