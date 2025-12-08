O Projeto Amparo iniciou uma nova campanha de arrecadação para a distribuição de itens natalinos às comunidades carentes de Araucária. A ação conta com o apoio da academia Avila’s Gym, do supermercado Hony e da Unifacear, que colaborou com doações.

A iniciativa busca reunir doces, balas, pirulitos, alimentos não perecíveis e brinquedos simples, que serão entregues às famílias no dia 20 de dezembro. Segundo a organização, a participação da comunidade tem papel fundamental para alcançar o volume necessário de itens a serem distribuídos.

As doações podem ser entregues nas duas unidades da Avila’s Gym no Capela Velha e Cachoeira, e no supermercado Hony.

Para mais informações, entre em contato com a organizadora Priscila pelo telefone (41) 99918-5003.