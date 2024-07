Projeto Canção Vira Ração fará show beneficente no Restaurante Palace

Criado pelo cantor Marllon Maia em 2018, o projeto Canção Vira Ração tem o propósito de unir música e solidariedade, em prol da causa animal. Através da organização de shows, que geralmente contam com a participação de outros artistas além do Marlon, são arrecadados valores em dinheiro ou ração. No próximo dia 16 de agosto, às 19h, o Restaurante Palace (anexo ao Rihad Palace Hotel), em Araucária, vai sediar um desses eventos, que contará com a participação especial da cantora Vitória Stival.

Toda renda que for arrecadada será destinada ao cuidado e assistência dos animais em situação de abandono que vivem no Município. O organizador convida as pessoas a contribuírem com a causa, e sugere a doação mínima de R$ 35,00 no PIX (41) 99652-9962 (Marllon Cruz), ou o valor equivalente em ração para cães, ou gatos. As doações em ração deverão ser entregues na Rua Londrina, 952 – bairro Iguaçu.

Para participar do show, também será necessário confirmar presença, pois os lugares são limitados, basta enviar seu nome completo pelo whatsapp (41) 99676-7185 (falar com a Stella).

História do projeto

O idealizador do projeto Canção Vira Ração, Marllon Maia, conta que nasceu em Araucária, mas acabou saindo cedo da cidade, em busca do sonho de trabalhar com música. “Fui para o canto lírico e isso me possibilitou viajar muito, ficar muito tempo fora do país. Porém, em 2018 eu vim para Curitiba e decidi criar o projeto, porque sempre gostei muito dessas questões ligadas a defesa dos animais. Com a ideia de unir a música à causa animal, comecei a promover eventos em que eu me apresentava e convidava alguns amigos, cantores e bandas, de segmentos diversos. Fazíamos o evento em Curitiba, em um restaurante no bairro Capão Raso, cada um levava seu público e isso somava. As pessoas eram convidadas a contribuir com doações de ração ou um valor simbólico, e esse dinheiro era usado para ajudar protetores, pessoas, indivíduos, que atuavam diretamente na proteção e cuidado aos animais de rua na capital”, relembra.

Segundo o cantor, nesses eventos também eram convidadas algumas Ong’s de Curitiba, que atuavam na causa animal, e elas agregavam mais público, o que fez o projeto ganhar força. “O projeto permaneceu ativo até o início de 2020, quando parou devido à pandemia. Após a crise pandêmica, acabei viajando novamente, fiquei um tempo na França, e só depois retornei ao Brasil e casei com a Maristela Andrade, de Araucária. Eu e ela tivemos a ideia de reativar o projeto na cidade”, afirma.

Ainda de acordo com Marllon, o evento no Palace Restaurante será uma espécie de relançamento do projeto, para que as ações possam voltar com força total. “Esse será o pontapé inicial da nova fase. A ideia é manter o mesmo formato que já fazíamos e oferecer ao público que vai aos nossos shows, a oportunidade de contribuir com dinheiro ou ração. Quando a contribuição é feita em dinheiro, revertemos para a compra não apenas de ração, mas também para despesas com castrações, compra de medicamentos, vacinas, roupinhas, casinhas, entre outras necessidades das ONG’s. Inclusive já fizemos contato com várias entidades e protetoras independentes de Araucária, as quais sabemos que realizam um trabalho sério na causa animal, para que possam receber esta ajuda”, comentou.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o Facebook “Projeto Canção Vira Ração”.