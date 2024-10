Projeto com abelhas da Escola Elírio virou livro que será publicado em dezembro

A Escola Municipal Elírio Alves Pinto, localizada no Jardim Primavera, está envolvendo seus alunos em uma atividade diferente e interessante. No projeto ‘Voando Alto com as Mandaçaias: Educação Ambiental e Preservação das Abelhas Nativas’, os alunos aprendem mais sobre as abelhas, com o auxílio do professor Marcos de Educação Física. Uma pequena colmeia foi montada no pátio da escola, onde os alunos se divertem aprendendo na prática sobre o inseto.

De acordo com o professor, a ideia surgiu pela necessidade de trabalhar de maneira prática a educação ambiental. “Nada como trabalhar com as crianças a importância pouco conhecida das abelhas para a nossa sobrevivência como seres humanos e desmistificar a imagem da abelha como um animal perigoso e quase sempre morto por causa disso”, explica.

Marcos reforça que as abelhas do projeto não possuem ferrão, por isso os alunos não correm risco de serem picados. “A espécie que temos na escola chama-se Mandaçaia, que é extremamente dócil. Isso permite que as crianças participem dos cuidados visitando a caixa nos horários de intervalo de recreio, estudando a alimentação de reforço como aconteceu agora no inverno e o manejo mais simples como reforço de cera”, esclarece.

Foto: Divulgação. As crianças estão se divertindo e apreendendo tudo sobre as abelhas.

O pai de um dos estudantes envolvidos no projeto possui um Meliponário (abrigos de abelhas de vários tipos) e emprestou temporariamente a colmeia para a escola. “Nesse trabalho fui informando e orientando primeiro sobre a questão das diversas espécies de abelhas e não apenas uma, como é do imaginário popular, que só exista a abelha com ferrão. Apresentei aos alunos parte do universo das abelhas nativas sem ferrão, expliquei que elas não ferroam como a abelha Ápis (Europa), que é uma espécie exótica, e que as nativas possuem ferrões atrofiados e se defendem de outras formas” informa o professor Marcos.

Ele também ressalta que no início do projeto explicou para as crianças que elas não devem chegar perto de outra abelha fora do ambiente escolar, já que há riscos de serem picadas. “Apesar de as abelhas serem bem distintas, as crianças ainda não possuem plena capacidade para distinguir a nativa e a que tem ferrão. Então é melhor não chegar perto de nenhuma, com exceção das que são trabalhadas no projeto da escola”.

Além desse trabalho com as abelhas, os alunos também participam do projeto de uma horta na escola, iniciada oficialmente na última semana. O professor está ensinado sobre a compostagem para a transformação do lixo orgânico em adubo. Tanto o projeto com as abelhas quanto a horta, estão sendo trabalhados com os estudantes do Infantil 4 ao 5º ano.

Livro e tarde de autógrafos

A professora Sabrina aproveitou a ideia do projeto com abelhas do professor Marcos e decidiu fazer um trabalho muito divertido com os alunos do 1º ano do ensino fundamental. Eles fizeram uma atividade com uma abelha de crochê, onde precisariam levar a pelúcia para casa. Cada uma das 19 crianças cuidou e brincou com a abelhinha durante 2 a 3 dias, e com o auxílio dos pais ou responsáveis, fez o relato de como foi a experiência, além de produzir um desenho desse momento.

A professora Sabrina reuniu os relatos e desenhos em um livro, intitulado “Visitas da Abelha Alice”. Segundo ela, a atividade teve como finalidade realizar a construção de um livro coletivo em parceria com as famílias, os alunos e a escola. “O nome da abelha foi escolhido pelas crianças. O projeto teve como objetivo mostrar e trabalhar com os estudantes a importância da leitura e da escrita e também mostrar que conseguem realizar seu próprio livro”, explica.

Ela também relata que utilizou a plataforma ‘Estante Mágica’ para a montagem do material, que forneceu uma base para a construção e impressão do livro. E para comemorar o resultado, haverá uma tarde de autógrafos na escola no dia 06 de dezembro, que contará com a presença das famílias dos alunos.

Edição n.º 1437. Victória Malinowski.