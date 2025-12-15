Projeto Somar divulga vencedores da 1ªedição do projeto Essência Empreendedora

O Essência Empreendedora 2025, campeonato de em­preendedorismo organizado pelo grupo Somar, já conhece os vencedores da primeira edição. A estudante Eduarda Gabrielly Machado, do Colégio Helena Wysocki foi a 1ª colocada, Geovana Castro de Lara, do Colégio Júlio Szymanski ficou em 2º lugar, e Samuel Tenório da Silva, do Colégio Estadual Prof° João Nerli da Cruz, foi o 3º colocado. Eduarda e Giovana formaram um pódio duplo, pois ambas representaram a Guarda Mirim.

A final do projeto que envolveu estudantes de 14 a 18 anos do ensino médio aconteceu no dia 04, na sede da Unicesumar e foi um show. Os jovens encantaram os jurados e a plateia com suas ideias brilhantes, demonstrando um futuro inovador, cheio de possibilidades.

“Foram semanas de descobertas, superação e muito aprendizado, onde cada participante trouxe sua história e sua essência, tornando essa jornada incrível. Parabéns aos alunos por toda dedicação durante o projeto, vocês são a razão do nosso sucesso”, disse Danilo Donoso, um dos responsáveis pelo grupo Somar.

Integrantes do Grupo Somar e os alunos participantes comemoraram o sucesso do projeto

Ele também destaca o orgulho pelo projeto e pela dedicação dos alunos, agradece aos parceiros que possibilitaram a realização das atividades, e aos diretores das escolas. “Nossa gratidão também à Unicesumar por ceder o espaço para os treinamentos e por emprestar sua excelente estrutura para a realização da nossa grande final”.

Caso alguém tenha interesse em se voluntariar nas ações do Somar, entre em contato pelo fone (41) 99185-5171. “Em 2026 viremos com tudo! Lançaremos novos projetos sociais com o objetivo de promover a transformação da nossa sociedade, beneficiando tanto os voluntários quanto a comunidade”, convida o empresário.

Edição n.º 1495.