Projeto ‘Versos e Batidas’ promove gravação coletiva de álbum de Rap em Araucária

O mês de maio marcou o lançamento do projeto “Versos e Batidas”, cujo objetivo é gravar de forma gratuita e coletiva um álbum musical de Rap em Araucária. O projeto recebe incentivo da Lei Paulo Gustavo e dará oportunidade para que as pessoas interessadas no universo da música possam participar de todos os estágios que compõem um álbum musical, desde a composição e letras até os arranjos, gravação, licenciamento, registro e lançamento.

Cada participante terá a chance de contribuir com uma música em grupo e outra individual, promovendo tanto o aprendizado coletivo quanto o desenvolvimento pessoal. Os encontros acontecerão na associação de moradores do Jardim Iguatemi e contarão com a orientação de artistas e educadores renomados, incluindo Angeline Pacheco, Diego Soker e Willian Ornelas. Os registros fotográficos ficarão sob responsabilidade de Raquel Kriger.

“Este projeto não apenas oferece uma plataforma para a criação musical, mas também busca fortalecer a comunidade artística local, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes”, afirma Willian Ornellas. Para essa etapa inicial as inscrições já encerraram, mas é possível conhecer mais sobre o projeto no Instagram @projetoversosebatidasaraucaria