Projeto Vó Nelsa precisa de doações para o Sopão Solidário

Todos os dias temos a possibilidade de fazer o bem. E se olharmos ao redor, veremos que a todo momento tem gente realizando ações e práticas de solidariedade, que pode ser desde um pequeno gesto de gentileza até uma grande mobilização social. O Projeto Solidário Vó Nelsa, da Igreja Quadrangular Sol Nascente, tem ajudado muita gente. O projeto foi criado há cerca de dois anos pela Pastora Lúcia Macedo.

Uma das ações é doar, todas as quintas-feiras, mais de 400 marmitas de sopa e mais de 100 kits para as crianças, contendo frutas e bolachas. Porém, esse trabalho só acontece devido às doações que a Igreja recebe para preparar a sopa e montar os kits. “A gente começa as 6h da manhã, indo buscar algumas doações na Ceasa, e às 9h começamos a produção, cortando legumes e a mistura que vai na sopa. A partir das 17h a sopa começa a ser preparada para ser entregue às 18h30 para as pessoas que nesse horário já estão na fila”, relata uma voluntária.

Para que o projeto social tenha continuidade e possa ser ampliado, visando atender mais pessoas em situação vulnerável, a Igreja precisa de doações. Para ajudar é possível doar pacotes de macarrão, legumes, carnes, temperos, frutas, bolachas, botijão de gás, embalagens de marmitas, sacolas e luvas descartáveis. As doações poderão ser entregues na Avenida Avestruz, 737, Jardim Sol Nascente. Também é possível fazer um PIX de qualquer valor na chave projetovonelsa@gmail.com.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1371.