A psicóloga Mariana Kirchner realiza atendimentos focados no desenvolvimento infantil e no bem-estar emocional, utilizando a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para auxiliar no crescimento e na adaptação das crianças e adolescentes.

📍 Consultório na Av. Archelau de Almeida Torres, 1236, sala 06, bairro Iguaçu.

📞 Agende uma avaliação: (41) 3552-2226.