O Projeto Psicomotricidade e Afetividade teve início no ano de 2019, após surgir no coração da Secretária Municipal de Educação, Adriana Palmieri. O Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) abraçou o projeto para que este tomasse vida. Em seu primeiro ano recebeu o Prêmio Gestor Público Paraná, por ser um projeto inovador e criativo. Nos anos de 2020 e 2021 o projeto precisou ser adaptado ao formato remoto devido à pandemia que assolou o mundo. Nesta terceira edição, estão sendo gravados vídeos e disponibilizados nas redes sociais da SMED para as crianças e famílias, com propostas de atividades de fácil realização e com elementos que possuímos em casa. Os vídeos são disponibilizados semanalmente, alternando entre a etapa creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos).

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é uma fase muito importante para as nossas crianças, por isso a necessidade do estímulo adequado, visando o desenvolvimento delas. Pensar na infância é olhar para o sujeito em sua integralidade, pois é nessa fase que muitas funções motoras são desenvolvidas. Tendo isso em vista, o Projeto de Psicomotricidade e Afetividade tem como objetivo a promoção da infância e formação dos profissionais da Educação Infantil no município de Araucária, trazendo esse olhar para as crianças em todos os aspectos: motor, psíquico e social. O desenvolvimento integral e a garantia dos direitos da criança de se expressar, brincar, conviver, participar, explorar e conhecer-se, é o foco principal deste projeto, proporcionando de todas as formas possíveis, atividades para os pequenos e instrumentos tanto para professores quanto para os pais para trabalhar com a psicomotricidade.

Em junho o projeto pautou-se em propostas com a temática elementos da natureza, utilizando objetos da nossa região como o pinhão e o pinheiro Araucária. Em julho foram realizados circuitos com folhas de jornal e neste mês de agosto a temática será as emoções. As emoções fazem parte da nossa vida e precisamos aprender a conviver com elas. Algumas crianças ainda não sabem distinguir os seus sentimentos e emoções, por isso precisamos auxiliá-las para que aprendam a lidar com elas.

Segue link do Youtube para acesso aos vídeos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9lhyt9pKMBJNajm9IFZ9hQ7nsCYFRpJH. Venha conosco e possibilite à sua criança momentos de brincadeira e muito aprendizado.

Texto: Departamento de Educação Infantil

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021