Nesta quarta-feira (24/09), das 12 às 17h, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE), promove um mutirão de emprego na sede da Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes, que fica na rua Sonia Bodziak, 274, no bairro Capela Velha. O evento também contará com a participação da GERAR, com oferta de programas Aprendiz GERAR e GERAR Estágios.

As vagas de emprego disponíveis neste mutirão são para diversas áreas e também estão disponíveis no SINE Araucária. Nesta situação, não vão ocorrer entrevistas de empresas no local. Segundo o SMTE, o mutirão busca facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, promover a recolocação profissional e atender a diversos perfis.

No caso da participação da Blitz GERAR, com vagas para jovem aprendiz e estágio, a idade mínima é 14 anos. A proposta da Blitz GERAR é levar oportunidades aos jovens em locais que facilitam o deslocamento do candidato, além de facilitar o cadastro e orientação de candidatos no próprio local e aproximar a GERAR das comunidades, escolas e empresas.

Documentos

Para participar do mutirão o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e currículo impresso.