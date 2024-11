Quatro bandas araucarienses estão confirmadas no Festival RoReMi

Quatro bandas de Araucária vão marcar presença no Festival RoReMi, que irá acontecer entre os dias 09 e 12 de janeiro de 2025. O evento, que comemora os 18 anos do motoclube Moto Gole MC, contará com mais de 70 atrações, que apresentarão músicas autorais e covers.

O público poderá apreciar seus artistas favoritos em três palcos no Parque Trentino, em Piraquara, além de se divertir conhecendo novas bandas. As bandas araucarienses que irão participar são a Buffalu’s Jack, Motorblack, Three for Song e Coffee Roads.

A banda Buffalu’s Jack é muito conhecida no município. Com mais de 11 anos de história, eles já se apresentaram em vários locais e eventos pela cidade. Seus fãs podem aguardar ansiosos por um show cheio de energia com músicas autorais.

Além de clássicos do rock, o Motorblack também apresentará músicas autorais que são conhecidas por serem cheias de energia e carisma. A banda promete entregar uma apresentação nostálgica, porém moderna.

Conhecida por shows repletos de emoção e adrenalina, além de músicas com letras que falam sobre causas sociais, a banda Three for Song apresentará músicas do estilo hardcore punk. O público será surpreendido com muita velocidade, melodia e intensidade.

Diferenciando-se das outras bandas, o Coffee Roads irá se destacar com suas músicas voltadas para o blues. Criada em outubro de 2023, a banda oferecerá para o público melodias suaves e muito sentimento, além de letras profundas e marcantes.

Os ingressos já estão disponíveis com as bandas que irão participar do festival, e os preços podem variar entre R$ 40,00 e R$ 60,00. Quem quiser acompanhar as bandas, basta segui-las pelo Instagram: @Buffalusjack, @motor.black, @threeforsong e @Coffee_Roads.

Edição n.º 1439. Victória Malinowski com assessoria.