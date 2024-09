Quatro réus acusados pela morte de jovem na Praça da Bíblia vão à júri nesta 5ª feira (19)

Um crime brutal, que chocou a população araucariense, poderá ter um desfecho nesta quinta-feira (19/09). Quatro acusados pela morte do jovem Gabriel Oliveira da Silva, na época com 20 anos, ocorrida em maio de 2021, serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Eduardo Fernando Azevedo Tavares, Erik Fernando Azevedo Nogueira, Fabrício Haas Verdi Bonin e Roni Peterson Buchanelli dos Santos, estão detidos desde o dia do crime e agora terão seus destinos traçados pelos jurados, que decidirão se eles são culpados ou não.

Com relação aos demais integrantes do grupo, inicialmente presos e acusados de envolvimento no crime, não houve durante as investigações, indícios suficientes para comprovar autoria ou participação dos mesmos, por isso eles não enfrentarão o grande júri.

O júri popular de Eduardo, Erik, Fabrício e Roni, tende a se estender por mais de um dia, isso porque 11 testemunhas deverão ser ouvidas, quatro réus serão interrogados, e vários debates entre acusação e defesa estão previstos.

Relembre o crime

Gabriel Oliveira da Silva foi morto próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, por um grupo de agressores, que o espancou até a morte. A vítima levou chutes, pontapés, pedradas, sem ao menos ter chances de se defender. Devido à gravidade dos ferimentos, Gabriel não resistiu e morreu no local.

Um amigo da vítima relatou que eles tinham saído de uma distribuidora de bebidas, próximo ao local do crime, e quando chegaram na Praça, aproximadamente oito pessoas o atacaram com pedras e pedaços de pau. Ele contou ainda que a vítima tentou defendê-lo, e acabou sendo espancada.



inda na cena do crime, a Guarda Municipal prendeu em flagrante dois dos agressores, sendo eles Erik Fernando Azevedo Nogueira e Eduardo Fernando Azevedo Tavares, que vão à júri nesta quinta-feira. A Delegacia de Araucária iniciou investigação para identificar os outros quatro agressores, e após a Polícia Civil identificá-los e com o mandado de prisão em mãos, eles foram detidos. Entre eles Fabrício Haas Verdi Bonin e Roni Peterson Buchanelli dos Santos, que também sentarão no banco dos réus.

