É da sabedoria popular que “quem ama cuida”, acrescentaria que se preocupa, investe tempo e dinheiro, propaga felicidade, enfim tá sempre de bem com vida. E quem faz um município inteiro ser amado por seus moradores é porque esta cuidando com tanto zelo da cidade que chegou a contagiar toda a população e isto fez o Hissan na ultima eleição. Fez história, pois o cara acabou sendo reeleito sem pedir voto a ninguém, ou fazer as famosas campanhas politicas na base do malfadado “troca-troca”, e disso o povo entende. Até dizia aos mais chegados:- “trabalhei quatro anos com dedicação por esta cidade e quem quiser reconhecer que vote em mim”. A classe politica ficou atordoada, pois Hissan não pede voto nem para ele próprio e como pedir a ele o “famoso” apoio que todos sabem que tem cheiro de rabo preso, nas famosas campanhas para deputados Estaduais e Federais que se aproximam .

A cidade de Araucária nunca esteve tão bem cuidada que até os cachorros, os gatos, e se o povo demandar até papagaios ou ratos, desde que tenham donos responsáveis, ficam sendo protegidos aos cuidados de médicos veterinários contratados pela prefeitura do programa da castração solidária. Araucária nunca em sua longa história esteve tão limpa, sinalizada, com matas e gramas aparados, canteiros ajardinados, ruas asfaltadas e iluminadas, praças remodeladas, lixeiras bem distribuídas por todos os cantos, que é um verdadeiro encanto morar hoje nesta Felizcidade que muita gente de fora, enamorado de tanta benfeitoria, se dispõe vir para cá. Foi se tempo das ruas e ruelas tortas, sujas, emburacadas e escuras de gente mal amada quando a politica misturava o pior de Cubatão e Guarulhos e o povo pastava no Paço Municipal sem solução.

Hoje nossa cidade nos faz recordar da obra de autoria do Conde Afonso Celso lá pelos idos de 1900, contemporâneo a emancipação de Araucária cujo titulo hoje me aproprio: “Porque me Ufano do Meu País”, no nosso caso “Porque me Ufano de Minha Cidade”.

Texto: Edilson Bueno

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021