A Polícia Militar acredita ter tirado definitivamente de circulação um dos maiores sequestradores da região metropolitana de Curitiba. O feito foi alcançado na noite desta terça-feira, 11 de novembro, numa ação cujo desfecho se deu na rua Silvio Cantelle, no bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, Iuri Vinicius Lobo Costa, 28 anos, não teria atendido ao pedido feito por policiais para que se colocassem em posição de revista. Mais do que isso, teria atirado contra os PMs, que se obrigaram a reagir à injusta agressão.

No revide, os policiais se mostraram mais precisos e Iuri foi atingido. Prontamente, houve o acionamento de equipes de socorro do Corpo de Bombeiros. Os ferimentos, no entanto, eram incompatíveis com a vida e o rapaz acabou não resistindo.

Também conforme a PM, equipes da RONE e da ROTAM do 17º e 20º Batalhão chegaram até Iuri após levantamentos que apontaram que ele era o responsável por alguns sequestros registrados na região metropolitana de Curitiba. Para tanto, ele faria uso de uma picape Toyota Hilux.

A polícia acredita ainda que Iuri teria envolvimento no caso de um crime registrado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Na ocasião, a vítima teria sito sequestrada, torturada e morta.

Na situação de hoje, que resultou na neutralização de Iuri, ele estaria acompanhado de uma moça. Ela não foi atingida, mas foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.