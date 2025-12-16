O suspeito Alexandre Ribeiro de Resende, de 41 anos, mais conhecido como “Xuxa”, morreu em confronto com a Guarda Municipal na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, na Rua Pinhão, na comunidade Rio Negro, bairro Capela Velha. Xuxa já era um velho conhecido da polícia, pois tinha uma ficha criminal extensa.

O confronto aconteceu quando uma equipe da GM atendia uma situação de tráfico de drogas em uma distribuidora do bairro. Na situação, um homem e uma mulher foram detidos portando uma quantidade de entorpecentes. Xuxa, o terceiro suspeito, estava armado e não obedeceu a voz de abordagem, disparando contra os policiais. No revide, ele acabou sendo baleado e morto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado no local da ocorrência para prestar atendimento ao baleado, mas nada mais havia a ser feito, apenas constatar o seu óbito.

A Delegacia de Araucária e a Polícia Científica também foram acionadas, assim como o Instituto Médico Legal, que fez o recolhimento do corpo. No momento da manipulação do corpo pelo perito, foi localizado um pote com aproximadamente 80 invólucros de crack.