A confraternização de encerramento do VII Festival de Arte e Gastronomia de Araucária aconteceu na segunda-feira, 20 de agosto, na Pizza Hot Petiscaria, onde foi conhecido o prato vencedor do concurso e entregues selos para os destaques da edição. O festival aconteceu entre os dias 5 de julho a 4 de agosto e contou com a participação de oito estabelecimentos da gastronomia araucariense.

Foto: Divulgação. A confraternização de encerramento reuniu os participantes do festival.

Produzido pelo Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff, com o apoio da Berneck e da Kilden Bier, o evento também proporcionou ao público muitas atrações culturais, com exposições, textos literários e apresentações de diversos estilos musicais. Segundo os organizadores, o festival confirmou o sucesso de edições anteriores, dando oportunidade para que as pessoas conhecessem melhor a arte e a gastronomia da cidade.

O prato vencedor do prêmio Jurandir Bueno Junior de melhor receita, eleito por votação popular, foi a sopa de batatas com broa de centeio, da Yes Burger Now. Confira a lista dos selos de destaque do festival.

Receita da Yes Burger Now vence concurso do VII Festival de Arte e Gastronomia 1

Edição n.º 1429.