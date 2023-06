Na tarde desta terça-feira (14), um incêndio tomou conta de uma casa localizada no bairro Jardim Califórnia, causando sérios danos materiais.

Apesar da intensidade das chamas, felizmente não foram registradas vítimas. Imediatamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o endereço afetado, com o objetivo de combater o incêndio e evitar que ele se propagasse para outras propriedades. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.