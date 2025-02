Residencial Serena sofre com frequente falta de água e Sanepar tenta identificar o problema

Ninguém merece abrir uma torneira ou chuveiro e não ver cair um pingo sequer de água. Pior ainda quando isso acontece de repente, sem nenhum comunicado prévio de interrupção no fornecimento, ou ainda por diversas vezes durante uma única semana. Esta tem sido a triste realidade dos moradores do Residencial Serena, localizado na Rua Cezar Hasselmann, no bairro Boqueirão. Eles estão indignados com a constante falta de água e alegam que mesmo nos dias que não há corte, o fornecimento oscila bastante e a água sai das torneiras sem pressão.

Os moradores também afirmam que sempre acompanham os avisos emitidos pela Sanepar, sobre interrupções no abastecimento, porém alegam que falta água mesmo quando o Boqueirão não está na lista dos bairros afetados. “Não fazemos nada sem água, precisamos dela para quase tudo, e essa falta constante tem sido irritante”, afirmou uma moradora.

O Residencial Serena tem 252 unidades, e para garantir o abastecimento nos dias em que falta água, o recurso é contratar um caminhão-pipa, serviço que acaba gerando altos custos para o condomínio. Os moradores falam que já são mais de 10 protocolos em aberto e relataram que no último sábado (22/02), a síndica do Serena chegou a abrir uma reclamação na Ouvidoria que, por incrível que pareça, surtiu efeito, porque uma equipe foi até o condomínio, tirou fotos e fechou o chamado, dando como resolvido o problema.

“Só para constar, o condomínio já gastou em torno de R$ 6.000 com caminhões-pipa, porque não podemos deixar os moradores sem água. Infelizmente não temos uma resposta da Sanepar com relação ao problema. Ontem (segunda-feira, dia 24) eles vieram aqui novamente e, aparentemente, resolveram o problema. Trocaram o registro, porém acreditamos que a questão não está no registro, mas sim na falta de pressão da água que sai das torneiras. Já estamos cansados de tanto abrir protocolo e não termos uma solução definitiva”, desabafa a síndica.

Cansados de tanto ficar sem água, os moradores do Serena passaram a ver a questão como um descaso por parte da Sanepar. “A gente vê que é um descaso total com a população, com quem necessita do serviço deles. Mesmo quando o morador coloca um poço artesiano, ainda tem que pagar esgoto para a companhia, enfim, estamos nas mãos deles”, lamentou outro morador.

“As contas temos que pagar todas em dia, porque se não o fizermos, corremos o risco de ficar sem o serviço prestado, mesmo que seja de péssima qualidade. O 0800 da Sanepar não funciona, o WhatsApp não funciona, até mesmo os atendentes do escritório local parecem estar despreparados para responder às reclamações dos clientes. Algo não está certo aqui no condomínio, e esperamos que eles resolvam ou pelo menos nos orientem sobre como podemos resolver”, arrematou outra moradora.

A reportagem do Jornal Popular procurou a Sanepar para saber de fato o que está ocorrendo no Residencial Serena, que justifique o problema da falta de água constante. Em resposta, a Sanepar informou que está monitorando o abastecimento na região do condomínio.

“No entorno do condomínio, nesta terça-feira (25), o abastecimento se encontrava regular e com pressão dentro da normalidade para atender os imóveis. Ainda assim, as equipes vão instalar equipamento de medição de vazão, chamado Datalogger, para acompanhar em tempo real a vazão nos equipamentos de entrada de água do condomínio. Após esse monitoramento, a Sanepar poderá identificar o problema e definir ações e melhorias para regularizar o abastecimento”, justifica a companhia.

