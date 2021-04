Revitalização do Complexo do CSU está na reta final e deverá ser concluída em dezembro

Já estão bem adiantadas as obras de revitalização do Complexo Social Urbano – CSU. O local está sendo transformado em uma gigantesca área de esporte e lazer, para atender a comunidade araucariense. A previsão de entrega é para dezembro deste ano, conforme havia sido previsto no cronograma inicial. O CSU possui quatro piscinas, sendo duas infantis, uma grande e outra média, e esta última está sendo coberta e aquecida. A piscina que ganhou cobertura, contará com atividades de hidroginástica e natação. A obra também vai permitir um melhor aproveitamento das quadras externas, expandindo as modalidades de futsal, vôlei e handebol. O novo complexo do CSU ganhou ainda uma pista de corrida de 600 metros e uma pista de caminhada ao lado. Um extenso gramado servirá como área de piquenique e os pets terão um espaço só para eles.