Risotolândia abre 70 vagas no setor de alimentação escolar

O Grupo Risotolândia está ofertando 70 vagas operacionais no setor de alimentação escolar para a população araucariense.

Ao todo, são 430 mil refeições distribuídas diariamente em escolas públicas e privadas. Além do salário, o Grupo também oferecerá outros benefícios, como plano de saúde, vale-alimentação, refeição no local, cursos de formação gratuitos e clube de descontos.

Durante o ano de 2024, o Grupo Risotolândia empregou 630 pessoas com mais de 50 anos, mantendo uma média de 1.461 colaboradores ativos.

As pessoas interessadas nas vagas devem se candidatar pelo site oficial do Grupo Risotolândia, sendo: www.risotolandia.com.br. Além disso, a empresa também realiza mutirões de vagas toda semana, na quarta-feira. A ação é realizada na matriz, localizada na Rua Luís Franceschi, nº 657, no bairro Thomaz Coelho.