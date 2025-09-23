O prefeito Gustavo Botogoski (PL) confirmou no final da tarde desta terça-feira, 23 de setembro, que o empresário e ex-vereador Robison Ricardo Furman (PP) é o novo secretário municipal de Governo.

O encontro que sacramentou a mudança aconteceu numa reunião com dois de seus principais conselheiros políticos: Robison e Edison Coruja, que até então estava à frente da Secretaria de Governo.

Formado em Direito, Robison acompanha Gustavo desde sempre. Os dois chegaram a trabalhar juntos no escritório de advocacia do prefeito.

Robison também é tido como um dos articuladores políticos da campanha que levou Gustavo ao comando do Município. Ex-vereador, ele é conhecido como um habilidoso estrategista político.

A vinda de Robison para comandar uma secretaria municipal era dada como certa já desde o início do mandato e se consolida agora, justamente num momento em que outras trocas estão acontecendo no primeiro escalão da Prefeitura.

A nomeação de Robison, no entanto, não significa que Coruja perdeu prestígio junto ao prefeito. Ele seguirá como secretário. Até sexta ele permanecerá como comandante da Secretaria de Trabalho e Emprego. Na semana que vem, porém, ele deve ser nomeado em outra secretaria para seguir atuando ao lado de Gustavo e Robison no núcleo duro da administração,

Momentaneamente, Robison também acumulará a Secretaria de Comunicação Social, que está sem titular desde a semana passada.