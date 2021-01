Rodízio de abastecimento é retomado em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A Sanepar retomou o rodízio no fornecimento de água às 16 horas desta segunda-feira, 4 de janeiro, com 40,79% dos níveis dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (Saic). Para sair do rodízio é necessário que os níveis dos quatro reservatórios do sistema estejam, na média, acima dos 60%.

No período de suspensão, de 22 de dezembro a 3 de janeiro, o consumo de água na Região Metropolitana e na Capital foi 11,7% acima da média do período anterior, com rodízio, de 1º a 21 de dezembro. O dia de maior pico no consumo foi na véspera de Natal, com 724 milhões de litros. A média anterior era de 591 milhões de litros.

Entretanto, as chuvas que caíram em dezembro foram suficientes para que o nível de reservação passasse de 31,26%, no primeiro dia do mês, para 40,93% no último dia de dezembro. “Fizemos essa suspensão no período das festas para que a população tivesse um pouco mais de tranquilidade no fim do ano, mas é fundamental que todos retomem a Meta20, com o uso racional da água”, afirma o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky.

Em Araucária, o nível do Reservatório do Passaúna está em 46,67%. O desligamento do abastecimento no município começa às 16h desta terça-feira, 5 de janeiro, nos bairros: Barigui, Capela Velha, Thomaz Coelho, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, J. Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J. Atenas, Boqueirão, Centro, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Vila Nova, D. Victoria, J. Plinio, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital e Botiatuva. A normalização está prevista pra o dia 7 de janeiro, às 4h.

Texto: Agência de Notícias do Paraná