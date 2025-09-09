A grande final do XVII Festival da Canção de Araucária – Festcar aconteceu no último domingo, 07 de setembro, no Parque Cachoeira. O evento contou com a presença de aproximadamente mil pessoas, além das 14 mil visualizações do público que preferiu assistir as transmissões ao vivo no YouTube e Facebook da Prefeitura de Araucária.

Nesta edição, 70 pessoas se inscreveram no geral, sendo 26 cantores na categoria Popular, 28 na Sertanejo, 12 na Banda e 4 na Teens. Na final da competição, que também foi transmitida pelo jornal O Popular nas redes sociais, aconteceram 22 apresentações. A categoria Teen premiou até o 4º colocado, enquanto as outras premiaram até o 6º.

O grupo Conexão Periférica tem se destacado bastante em eventos pela cidade, e no Festcar não foi diferente. Além de quatro MCs, também foram reunidos quatro instrumentistas para participar, já que o festival não contemplava a categoria de rap de forma independente. De acordo com o relato do rapper Rafael Vieira de Freitas, a classificação do grupo para a final foi muito significativa, e que só foi possível graças à união dos artistas.

No caso da banda Apollo K, que já participou de edições anteriores, a grande final trouxe bastante emoção e nostalgia. Segundo o vocalista Ricardo Montanha, os integrantes da banda ficaram muito felizes com a volta do festival.

Além das apresentações, o público também pôde aproveitar a praça de alimentação formada por food trucks, que teve um grande fluxo de pessoas. A XVII edição do Festcar contou com a presença do prefeito Gustavo Botogoski; da vice-prefeita Tatiana Assuiti; do secretário municipal de Cultura e Turismo Gláucio Karas; e do secretário das Cidades do Estado do Paraná Guto Silva, que representou o governador Ratinho Júnior.

Confira a seguir os vencedores das categorias e os prêmios recebidos:

Teens

Saiba quem são os vencedores do XVII Festival de Canção de Araucária
Foto: Carlos Poly. Duda Lassen categoria Teen.

1.º Duda Lassen – R$ 1.500 + troféu
2.º Rayssa Rafaela – R$ 1.000 + troféu
3.º Duda Vieira – R$ 800 + troféu
4.º May Dudek – R$ 500

Categoria Bandas

Saiba quem são os vencedores do XVII Festival de Canção de Araucária
Foto: Carlos Poly. Apollo K – vencedor categoria Banda.

1.º Apollo K – R$ 4.000 + troféu
2.º Folk You – R$ 2.000 + troféu
3.º Doctor Rock’s – R$ 1.500 + troféu
4.º Conexão Periférica – R$ 1.000
5.º Frida Gonna Freak – R$ 800
6.º Groselha Groove – R$ 500

Categoria Sertanejo

Saiba quem são os vencedores do XVII Festival de Canção de Araucária
Foto: Divulgação. Isah e Dorcas – categoria Sertanejo.

1.º Isah e Dorcas – R$ 3.000 + troféu
2.º Bachega – R$ 1.500 + troféu
3.º Guilherme e Gabriel – R$ 1.000 + troféu
4.º Taís e Elysson – R$ 800
5.º Fernando Netto – R$ 500
6.º Dayse Pamplona – R$ 500

Categoria Popular

Saiba quem são os vencedores do XVII Festival de Canção de Araucária
Foto: Carlos Poly. Andre Di Barros – categoria Popular

1.º André di Barros – R$ 3.000 + troféu
2.º Jair Sena – R$ 1.500 + troféu
3.º Jacqueline de Lima – R$ 1.000 + troféu
4.º Angélica Sanpe – R$ 800
5.º Uirapuru Cantador – R$ 500
6.º Marlon Maia – R$ 500