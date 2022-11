Salve os Porcos

Iéu das véis ficando revoltado com as pessoa que denigrem os animal só falando dos defeito dos outro e comparando com os coitado dos bicho como se os animal só tendo defeito e non servindo pra porcaria nenhuma!! E zóia só, iéu mesmo acabando falando a palavra porcaria, e de onde que vem o sentido desta palavra, porcaria, vem dos porco, como se os porco non servindo pra porcaria nenhuma!!! Mais acabando sendo ton comum fazer estas comparaçón que a gente nem percebe a burrice que tá falando!! De novo!!! Mais que Diabo, ieu falando burrice como se o Burro fosse burro e só fizesse coisa erada!! Voltando nos porco, quem que non fala todo dia? Tô fedendo que nem um porco? E tem gente que nunca sentiu um chero de porco pra fazer comparaçón, enton se non sabe como que é chero de porco porque ficar falando sem ter conhecimento de calça! E ainda uson o porco pra coisa ainda mais desagravável: Dormindo e roncando que nem um porco!! Babando que nem um porco!! Fuçando que nem um Porco!! Comendo que nem um porco!! Arrotando que nem um porco!!! E ainda quando faz alguma sujera vem falando: Feis Porquice!! Desgracéra Mésmo!!!! Coitado dos porco!!! Que culpa que iéstes tendo? Tudo que sendo coisa ruim já vem ponhando os porco no meio!! Mesmo sendo palmeirense!!!! E nem se dando conta que se non fosse os porco, non tinha linguiça no churrasco, non tinha toresmo, rabo, focinho, zoreia, suam de porco na feijoada, non tinha costelinha no repolho azedo, non tinha pernil na virada do ano, non tinha pururuca, panceta, presunto, bistequinha, banha, Ah… nesta hora que você pensa que porco servindo pra servir o povo e se non fosse os porco imagina quanta coisa boa nóis taria perdendo. Por iesto que ieu se revolta!!! Por estas injustiça que as pessoa fazendo com um animalzinho tom educadinho, tom carinhoso, tom bunitinho. Que só vindo pro mundo pra encher a pança daqueles que reclamam de bariga cheia de porco!!! e Salve os Porco… é salve ansim no sentido de glorificar e non de salvar, porque se sendo no sentido de salvar da morte pra que que o porco serviria non é mesmo?