Saúde afirma que Araucária não tem casos confirmados de dengue entre moradores

Mesmo sem casos confirmados, população deve redobrar cuidados para evitar criadouros do mosquito. Foto: divulgação

A Divisão de Vigilância Sanitária de Araucária afirmou que apesar de alguns comentários que circularam recentemente, até o momento não há nenhum caso de dengue confirmado em pessoas residentes no município, no ciclo 2020/2021. Esse número se deve em parte ao trabalho de prevenção realizado pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, que segue as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle da Dengue para municípios não infestados, com ações de diagnóstico ambiental.

Entre as ações estão a pesquisa entomológica por ovitrampas, recipientes com água e uma paleta, onde a fêmea do mosquito deposita ovos. Essas armadilhas são coletadas semanalmente por um agente de endemias e a paleta é analisada por um técnico com microscópio. As ovitrampas são distribuídas estrategicamente, assim é possível identificar a introdução do mosquito no município.

A Vigilância também realiza pesquisa larvária nos pontos estratégicos, em ciclos quinzenais, com tratamento. Ponto estratégico são locais que há situações de risco para a reprodução do mosquito, por possuírem materiais ou estruturas para o acúmulo de água. Exemplo: os estabelecimentos de reciclagem, depósitos de materiais, cemitérios, oficinas e alguns setores industriais.

Outra ação é a delimitação de focos, quando detectada esporadicamente a presença do vetor em ponto estratégico ou em resultado de pesquisa vetorial especial (como no caso de vistorias em razão de denúncias). Essa ação consiste na vistoria de todos os imóveis adjacentes no raio de 300m, visando a identificação e eliminação de criadouros.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021