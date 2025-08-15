A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), realiza neste sábado (16) uma ação especial de atendimentos no Jardim Israelense. A atividade acontece na Associação de Moradores do Jardim Israelense/Arco Íris, das 9 às 17h, e será voltada aos moradores da região.

Durante o evento, serão ofertados testes rápidos para Hepatite B, Hepatite C, HIV e sífilis; aferição de pressão arterial e glicemia capilar; pesagem para o programa Bolsa Família; avaliação e orientação odontológica; estratificação familiar e atualização de cadastro pelos agentes comunitários de saúde.

BALANÇO

No sábado passado (09), a Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Belinowski, com apoio da UBSF Dona Terezinha Gonçalves Rodrigues, realizou a Ação Dia D Thomaz Coelho, aberta ao público em geral. Foram prestados 19 atendimentos com clínico geral, 9 de enfermagem, 11 de odontologia, 7 revisões do calendário vacinal, administração de medicamentos, aferição de pressão arterial, 2 atendimentos individuais de psicologia e digitalização de 21 prontuários.

Edição n.º 1478.