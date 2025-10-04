Imagens de uma pessoa sendo agredida por dois guardas municipais circulam nas redes sociais desde o final da tarde deste sábado, 4 de outubro e já resultaram numa medida enérgica e necessária da Secretaria Municipal de Segurança Pública: a instauração de um procedimento administrativo para averiguar a conduta dos agentes.O caso aconteceu neste sábado na rua Macieiras, no bairro Capela Velha. As imagens mostram os guardas municipais Bruno Vinicius Rodrigues e Carlos Eduardo Oliveira Costa agredindo uma pessoa por suposta estar devendo o aluguel de uma casa.

Os dois guardas estão fardados e com uma viatura da Guarda Municipal de Araucária. As imagens registram o homem em posição de revista levando uma “tonfada”. Mesmo agredido covardemente, o homem não reage.

As imagens são registradas por uma terceira pessoa, que corretamente diz que “não acha certo a conduta dos guardas”. Os guardas chegam a se aproximar dessa pessoa e o questionam o motivo de estar gravando e ainda o questionam se ele acha certo que o homem agredido não pague o aluguel.

Exatamente! Aparentemente a ação dos guardas municipais teria sido motivada por uma dívida de aluguel. Ou seja, um desacerto comercial entre particulares.

A Prefeitura se pronunciou por meio de nota assinada pelo secretário municipal de Segurança Pública, Laercio Joaquim Aguiar. Nela, o órgão afirma que “tomou conhecimento, na tarde deste sábado, de um episódio envolvendo dois servidores da Guarda Municipal de Araucária durante uma abordagem, cujas imagens passaram a circular nas redes sociais”.

Na sequência, Aguiar afirma que “a Secretaria, em conjunto com a direção da corporação, instaurará procedimento interno para apurar com rigor todas as circunstâncias do fato, de forma transparente, imparcial e em conformidade com a lei”.

Por fim, a nota diz que “a Administração Municipal reafirma que não compactua com condutas que contrariem os princípios éticos, legais e operacionais que orientam o serviço público e o trabalho da Guarda Municipal”.

Nossa reportagem tenta contato com os dois guardas envolvidos na situação. Porém, até o momento, não obtivemos sucesso em ouvir a versão da dupla. O espaço permanece aberto.