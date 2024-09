Segundona Municipal terá 15 times participantes e rodada de estreia será domingo (22)

Com 15 times participantes, o Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, organizado pela Liga Desportiva de Araucária, terá a rodada de estreia no próximo domingo (22/09). São eles: Gapar, Santa Clara, Panterões, Tropical, Jardim Alegre, Atlético Araucariense, Seleto, Vila Sossego, Tupy, GM Araucária, União Tupi, Novo Iguaçu, Toronto, Malucos FC e América.

Os jogos serão realizados nos estádios Municipal Emílio Gunha, Sebastião Calado (Pizatto) e Tupy.

Conforme a LDA, a competição terá três chaves de quatro times cada e uma chave com três times. Na primeira fase todos jogam contra todos e se classificam dois times de cada chave.

Nas quartas de final tem o cruzamento do primeiro da chave A contra o segundo da chave B, primeiro da chave B contra o segundo da chave A, primeiro da chave C contra o segundo da chave D, e primeiro da chave D contra o segundo da chave C. Quatro times se classificam nessa fase e seguem para a semifinal, de onde sairão os dois finalistas.

Edição n.º 1433.