Semana Champagnat 2024 celebrou o legado de São Marcelino com educação e cultura

A Semana Champagnat é uma celebração dedicada à vida e ao legado de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto dos Irmãos Marista. Esse evento anual é uma oportunidade para as instituições de ensino Marista ao redor do mundo homenagearem os valores de solidariedade, humildade e amor ao próximo.

Este ano, a Semana Champagnat foi marcada por uma série de atividades educativas, culturais e espirituais, realizadas em duas semanas consecutivas, no Colégio Marista Sagrado. As atividades começaram nos dias 06 e 07 de junho, com uma cerimônia de abertura que incluiu o tradicional acendimento da tocha e o início das competições.

No primeiro dia de abertura, os participantes puderam prestigiar uma apresentação do grupo de dança contemporânea DANCEP, do Colégio Estadual do Paraná. No segundo dia, foi a vez do grupo de dança do Colégio Marista Paranaense se apresentar.

A primeira semana de atividades, ocorrida entre os dias 10 e 14 de junho, foi direcionada aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Durante esses dias, os estudantes participaram de diversas atividades, como celebrações religiosas, palestras sobre a vida e a obra de São Marcelino Champagnat, campanhas de solidariedade, além de competições esportivas e artísticas. Momentos de reflexão e oração também fizeram parte da programação.

Na semana seguinte, de 17 a 21 de junho, foi a vez dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental se envolverem nas atividades propostas. Essas atividades foram cuidadosamente planejadas para serem adequadas à faixa etária das crianças, garantindo que todas pudessem compreender e vivenciar os valores promovidos por São Marcelino Champagnat.

Edição n.º 1421