Semana permanece com temperatura quente e céu nublado

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), durante a semana a temperatura será quente e com o céu claro apenas na quarta-feira (11).

Nesta segunda-feira, 9 de setembro, a temperatura mínima é de 16 °C e a máxima de 30 °C, com as rajadas de vento chegando a 36 km/h. O céu está nublado e a umidade está por volta de 32% e 75%. A temperatura ficará na máxima entre às 13h e 15h. Na terça-feira, 10 de setembro, o céu permanece nublado, com a temperatura mínima indo para 17 °C e a máxima para 29 °C. A umidade ficará entre 33% e 79% e a ventania irá cair para 26 km/h. A temperatura aumentará a partir de 10h e começará a cair por volta de 18h. Na quarta-feira, 11 de setembro, o céu estará claro e ainda com temperaturas quentes, com a mínima sendo de 16 °C e a máxima voltando para 30 °C. Os ventos aumentarão novamente, indo para 35 km/h. A umidade estará por volta de 29% e 79%. O céu voltará a ficar nublado na quinta-feira, 12 de setembro. Não haverá mudança na temperatura, com a mínima permanecendo em 16 °C e a máxima em 30 °C. A umidade ficará entre 28% e 92%, com a ventania aumentando para 47 km/h.