Semana permanece com temperaturas quentes e céu claro

Sem sinal de chuva e geada! De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas permanecerão quentes e com céu claro durante a semana.

Nesta segunda-feira, 19 de agosto, a umidade está entre 31% e 82%, com as rajadas de vento chegando a 18 km/h. A temperatura mínima é de 12 °C, e a máxima de 28 °C irá durar das 13h às 15h. Na terça-feira, 20 de agosto, a temperatura mínima permanecerá a mesma, sendo de 12 °C, e a máxima irá cair para 26 °C. A ventania aumentará drasticamente, atingindo 35 km/h. A umidade ficará por volta de 48% e 97%. A temperatura começará aumentar por volta de 9h e cairá entre 16 e 17h. O tempo estará estável na quarta-feira, 21 de agosto, com mínima sendo de 14 °C e a máxima de 24 °C. Os ventos podem atingir 30 km/h, com umidade ficando entre 57% e 98%. Na quinta-feira, 22 de agosto, a temperatura voltará a aumentar, com a mínima permanecendo em 14 °C e a máxima indo para 28 °C. A umidade ficará por volta de 40% e 98%, com as rajadas aumentando para 47 km/h.