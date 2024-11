Sessão de autógrafos do livro ‘Grito da Alma’ será em 21 de novembro

O livro de poesias “Grito da Alma”, do escritor araucariense Wesley Borges da Silva, será lançado oficialmente na quinta-feira, dia 21 de novembro, na Livraria Nosso Livro. No dia da publicação também acontecerá uma sessão de autógrafos, das 19h às 20h30. A livraria está localizada na rua Alfredo Parodi, 331, no Centro.

Segundo Wesley, a obra aborda o cotidiano e os sentimentos que as pessoas, às vezes, acabam deixando de lado e não falando a respeito. A inspiração para o “Grito da Alma”, surgiu há alguns anos, após o escritor ler os livros de poesia do autor Bráulio Bessa. “A partir de então, comecei a escrever meu livro. A oportunidade de espalhar a poesia e a escrita de maneira divertida e em poucas palavras é incrível, permitindo que a leitura chegue a lugares inimagináveis”, comenta.

O autor explica que no dia do lançamento, além de sua família e amigos, artistas locais estarão presentes no evento. “Estou com grandes expectativas, tenho certeza que será uma experiência incrível. Nunca imaginei viver algo tão especial”, se emociona.

Formado em Letras/Literatura, pós-graduado em Educação Especial e atualmente estudante de Direito, Wesley comenta que seu maior desafio foi arranjar tempo para escrever. “A criação de um livro exige dedicação e bastante tempo, além dos custos elevados para publicação. Mesmo assim, gostei muito de escrever e já estou ansioso para lançar o próximo”.

Ele também adiantou que planeja lançar a segunda edição de ‘Grito da Alma” em 2025, e que pretende continuar escrevendo poesias, que é sua verdadeira paixão, além de explorar outros gêneros. O escritor ainda manda um recado para as pessoas que sonham em seguir esse caminho. “Escrever é uma dádiva, é algo muito especial. Se você tem um sonho, não importa qual seja, você é capaz de realizá-lo. Se o seu sonho é publicar, não tenha medo. Você só saberá se tentar”.

Redes sociais

Para acompanhar mais sobre os projetos de Wesley, siga-o no Instagram @wesley_borges_palestrante. Para informação sobre a venda do seu livro, entrar em contato com o número 41 99966‑9049.

Edição n.º 1441.