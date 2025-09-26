O Shopping Pinheiros receberá, entre 27 de setembro a 12 de outubro, uma exposição super interessante: “Expedicionários Araucária na 2ª Guerra Mundial”, que promete levar o público a uma verdadeira viagem no tempo. O evento é gratuito e aberto ao público diariamente das 10h às 22h.

A mostra reúne fotos, objetos, documentos e cenários históricos que retratam a participação do Brasil no maior conflito da história contemporânea, com destaque para os pracinhas araucarienses que combateram na Itália ao lado da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Além do acervo, a exposição também apresentará imagens do cotidiano de Araucária durante o período da guerra, valorizando a memória local.

Shopping Pinheiros recebe exposição ‘Expedicionários Araucária na 2ª Guerra Mundial’
Foto: Divulgação. Exposição vai mostrar cenas vividas pelos pracinhas durante a guerra

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942, após sucessivos ataques de submarinos alemães a navios brasileiros. A partir de 1944, mais de 25 mil soldados brasileiros — os chamados pracinhas — foram enviados para lutar na Itália, enfrentando condições extremas e deixando um legado de coragem e sacrifício. Em Araucária, diversos jovens atenderam ao chamado da pátria, e suas histórias serão lembradas na exposição como forma de preservar a memória e transmitir esse aprendizado às novas gerações.

Shopping Pinheiros recebe exposição ‘Expedicionários Araucária na 2ª Guerra Mundial’
Foto: Divulgação. Uma foto rara do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

EXPOSITORES CONFIRMADOS

O evento conta com a participação de pesquisadores, instituições e colecionadores que trarão acervos exclusivos, confira:

Ariane Schiochet Legião Paranaense do Expedicionário
Apresenta a exposição fotográfica “Um olhar feminino na história e legado da Força Expedicionária Brasileira: passado e presente”, que conecta o público ao passado e busca perpetuar a memória da FEB para as futuras gerações.

Acervo
“Fragmentos
da História”
Exposição fotográfica sobre Montese em 1945, retratando o momento da ocupação pela FEB, comparado com imagens atuais produzidas em 2024, em preparação para um documentário especial.

Tributo à FEB
Projeto de historiador que traz um acervo original composto por medalhas, fardas, capacetes, diplomas, certificados e objetos de época, preservando e compartilhando a memória dos heróis brasileiros.

Almanaque Militar
Proporciona uma imersão educativa através de recursos multimídia, documentos e objetos históricos, abordando o cotidiano dos soldados brasileiros na Itália. Todo o conteúdo é fruto de pesquisa extensa, sempre com precisão histórica e isenção ideológica.

Museu Montezzi
Recria cenários da 2ª Guerra Mundial, como enfermaria e almoxarifado, oferecendo ao público uma experiência realista e imersiva.

Majo’s Fotografias Colorização (Ponta Grossa)
Apresenta fotos e vídeos da Segunda Guerra Mundial com técnicas modernas de colorização, aproximando o passado das novas gerações.

Museu do Expedicionário (Curitiba)

Um dos mais importantes acervos militares do Brasil, cedeu fardas originais e objetos da época que estarão expostos em Araucária.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária

Disponibilizou imagens raras de pracinhas da cidade, fortalecendo ainda mais a identidade local da exposição.

Luciano Ribeiro Studio LR / Artes Gráficas dos Expedicionários de Araucária

Editor gráfico e colaborador do Exército Brasileiro, Luciano atua voluntariamente junto às associações de veteranos da FEB. Produziu as artes gráficas da exposição, destacando os expedicionários de Araucária com precisão histórica e respeito ao legado dos combatentes.

Além disso, a realização da exposição contou com apoio e orientação do professor Pedro Greboge e de Sebastião Pilatto, que contribuíram com seu vasto conhecimento para a elaboração da exposição.

CERIMÔNIA DE ABERTURA

A solenidade de abertura acontece no dia 27 de setembro, às 11h, e contará com a presença de familiares dos pracinhas de Araucária, apresentação da Banda da Guarda Municipal, além de convidados ilustres. A cerimônia é aberta ao público.

CONVITE ÀS FAMÍLIAS E ESCOLAS

A exposição é uma oportunidade única para que famílias, estudantes e professores possam aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o papel fundamental que Araucária desempenhou nesse capítulo da história.

“Orienta-se que os alunos venham acompanhados de seus professores, já que durante a semana não haverá visitas guiadas. Dessa forma, a mostra se configura como uma aula viva fora da sala de aula, despertando valores de cidadania, respeito e memória coletiva”, declara a direção do Shopping.

Edição n.º 1484.