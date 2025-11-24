A chuva não irá mais cair a partir de quarta-feira, de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Nesta segunda-feira, 24 de novembro, o céu está parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 19°C, com as rajadas de vento atingindo 43 km/h e a umidade oscilando entre 74% e 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com precipitação acumulada de 4.6 mm.

Na terça-feira, 25 de novembro, a temperatura mínima vai para 14°C e a máxima para 22°C. A umidade ficará por volta de 57% e 97%, com a ventania de 32 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 69%, com precipitação de 1.1 mm.

Na quarta-feira, 26 de novembro, não há previsão de chuva. A temperatura mínima permanecerá sendo de 14°C, enquanto a máxima aumentará para 24°C. A umidade ficará entre 47% e 96%, com as rajadas de vento de 33 km/h.

O céu estará com algumas nuvens na quinta-feira, 27 de novembro. Com a temperatura mínima ainda em 14°C, a máxima ficará em 23°C e a ventania irá para 29 km/h. A umidade irá oscilar entre 45% e 94%.