Temperatura voltará a aumentar a partir de quarta (28)

A semana começará com frio e geada, mas de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a partir de quarta-feira (28) a temperatura começará a aumentar novamente.

Nesta segunda-feira, 26 de agosto, a temperatura mínima é de 1 °C e a máxima de 14 °C. A umidade está por volta de 45% e 92%, com as rajadas de vento chegando a 33 km/h. Está previsto para a geada começar às 23h e durar até às 6h do dia seguinte.

Na terça-feira, 27 de agosto, a temperatura aumentará apenas 1 °C, sendo a mínima de 2 °C e a máxima de 15 °C, com a ventania atingindo 27 km/h. A umidade estará entre 62% e 97%. A máxima irá durar apenas entre 14h e 15h.

Na quarta-feira, 28 de agosto, não tem previsão de geada, mas o céu ficará nublado. Além disso, a partir desta data a temperatura voltará a aumentar, com a mínima sendo de 6 °C e a máxima de 18 °C. A umidade ficará por volta de 68% e 99%, com os ventos permanecendo em 27 km/h.

Na quinta-feira, 29 de agosto, a temperatura aumentará mais um pouco, com a mínima indo para 9 °C e a máxima para 22 °C. A ventania cairá para 24 km/h, e a umidade ficará entre 71% e 99%.