Temperaturas amenas e muitas chuvas marcam o início do Outono Meteorológico

O calorão finalmente deu uma trégua e as temperatura estão mais amenas e tendem a se manter estáveis, segundo a previsão do Simepar. Essa queda vem depois de duas semanas extremamente quentes em todo o Paraná, com cidades atingindo recordes de temperaturas. Embora o Outono de 2025 vá começar oficialmente no dia 20 de março, o início do mês, para a meteorologia, é caracterizado como o começo do período de mudança de estação. Isso porque o outono é considerado o período do ano que possui características intermediárias às do verão e do inverno, uma vez que ocorre entre essas duas estações.

Conforme explica o professor de Geografia Marcus Matozo, idealizador da Estação Meteorológica Didático Escolar – Projeto Emede, do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, as mudanças das estações ocorrem por algumas razões, dentre elas o movimento do planeta Terra ao redor do Sol (translação), somado à inclinação do eixo terrestre. “Essa combinação faz com que ao longo do ano, a incidência dos raios solares sobre a superfície, seja diferente em termos de inclinação, absorção, bem como reflexão desses raios. Por causa dessa inclinação é que temos estações invertidas nos hemisférios norte e sul. Por exemplo, quando aqui no hemisfério sul é verão, lá no hemisfério norte é inverno, quando aqui temos o início do outono, lá estará começando a primavera”, ilustra.

Considerando as informações referentes à inclinação do eixo terrestre, o professor observa que precisamos levar em conta mais um elemento: a duração dos dias e das noites. “Nós estávamos no período de verão, onde os dias eram mais longos e as noites eram mais curtas. Como agora a incidência dos raios solares não estará mais tão intensa nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul, passaremos a ter uma certa ‘igualdade’. A data desse fenômeno conhecido como Equinócio é dia 20 de março. Nesse episódio, tanto a noite como o dia, terão exatamente a mesma duração: 12 horas”, ilustra o professor.

Ele reforça que, a partir dessa data, a incidência dos raios solares passará a ser cada dia mais intensa no hemisfério norte e cada vez menor no hemisfério sul. “Isso significa dizer que as noites por aqui passarão a ganhar alguns minutos a cada dia, logo, menos incidência solar é igual menores temperaturas”, cita.

TEMPERATURAS

Segundo os dados do Atlas do IAPAR, a temperatura média para a estação do outono ficará na casa dos 14,5°C, e a temperatura média apenas para este mês de março ficará na casa dos 20°C.

O professor lembra que, segundo a Estação Meteorológica do Projeto Emede para o ano de 2024, em março as temperaturas ficaram dentro da média para o mês, apenas as mínimas e as máximas, previstas tanto pelo IAPAR quanto pela Estação Emede, apresentaram alguma variação.

“Em relação às chuvas, o município ficou abaixo da média prevista. Cabe salientar que, em 2024, estávamos sob influência de um super El-Niño (fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico) e agora em 2025 estamos sob influência de uma La-Niña fraca, o que significa dizer que é possível que alguma alteração climática possa ser observada ao longo da estação que se inicia na próxima semana”, afirma Marcus.

