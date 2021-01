Temperaturas voltam a subir neste fim de semana

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A nebulosidade, trazida pela mudança dos ventos em função da frente fria que avança sobre o Estado, permanecerá presente na rotina dos araucarienses ao longo do fim de semana. De acordo com o Instituto Simepar, a previsão é de que os próximos dias sejam parcialmente nublados, acompanhados de pancadas de chuvas isoladas.

A quinta-feira, 14 de janeiro, ficará encoberta por nuvens carregadas pela maior parte do dia. A máxima não passa dos 25°C, e chuviscos podem cair a qualquer momento do dia. Na sexta-feira, 15, os termômetros começam próximos aos 19°C, subindo até os 28°C, com altas probabilidades de chuvas.

O sábado, 16, será mais abafado que os dias anteriores. A temperatura logo pelas primeiras horas do dia chega aos 20°C, se elevando até a casa dos 28°C. As chances de chuvas seguirão altas. No domingo, 17, nada muda. Mínima de 21°C e máxima de 29°C, ainda com céu nublado e temporais de verão ao longo da tarde.