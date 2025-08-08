Uma família de Araucária está pedindo ajuda da população para pagar a cirurgia da cachorrinha que foi atropelada. Ela atende pelo nome de Tempestade, possui 5 meses, e por volta de 20 dias atrás, ela acabou sendo atropelada após fugir de casa.

Tempestade sofreu fraturas graves na pata dianteira direita e necessita passar por uma cirurgia urgente, já que terá que amputar a patinha. “Ela está sentindo muita dor e está sendo medicada em casa, e a cada dois dias, vai até a clínica veterinária para tomar injeção para a dor”, explica a tutora Adriana.
Infelizmente, o valor para realizar a cirurgia é muito alto, e a família não tem condições para pagar. O pagamento de R$1.522,00 precisa ser feito antes da cirurgia acontecer, por conta disso os tutores estão desesperados.

As doações podem ser feitas através da chave PIX 41996045834, no nome de Adriana. Os tutores irão postar todos os gastos que tiverem com a Tempestade.