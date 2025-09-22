A tempestade que atingiu Curitiba e região metropolitana na madrugada desta segunda-feira (21/09), causou estragos em várias cidades, e em Araucária não foi diferente. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município informa que foram registradas quedas de galhos e árvores, causando danos a residências e obstruções em vias públicas, além de destelhamentos ocasionados pelos ventos intensos. Os bairros mais afetados foram Capela Velha, Costeira, Centro e Tietê.

No período compreendido entre 21/09, às 12h49, e 22/09, às 12h20, a estação de monitoramento localizada no centro da cidade acumulou um total de 40 milímetros de precipitação. Apesar dos estragos, não há registros de desabrigados, desalojados ou feridos.

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná- Simepar, foram registradas na cidade rajadas de vento com velocidade de 70km/h durante a madrugada de hoje (22).

ORIENTAÇÕES

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil recomenda as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas, e a evitarem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A orientação é permanecer em local seguro e abrigado.

Outra orientação importante é que a população faça o cadastro para receber alertas via SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 40199, com o CEP de sua residência. Também é possível realizar o cadastro prévio via WhatsApp, adicione o número (61) 2034-4611 aos seus contatos, abra uma conversa e envie a mensagem “OLÁ” e siga as instruções.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199. Outras situações decorrentes de chuvas e/ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – Resgate e Salvamento) e pela Copel (0800 510 0116 – falta de luz ou queda de árvore em rede elétrica).

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária diz que continua monitorando as ocorrências para eventuais intervenções e acionamento dos órgãos competentes.