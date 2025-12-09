O tênis é um esporte que está se tornando cada vez mais famoso entre os brasileiros, com a estimativa de aproximadamente 2 milhões de tenistas no país. Um dos nomes mais famosos nesse meio, é o DO catarinense Gustavo Kuerten, mais conhecido como Guga. A próxima grande promessa desse esporte, que está se destacando a cada dia e conquistando prêmios, é o araucariense Gustavo Coutinho Vaz, de 18 anos. Ele iniciou a carreira há quase quatro anos, mas seu primeiro contato com o esporte foi aos 8 anos, quando seu pai o levou para jogar nas quadras do Jardim Botânico.

“Na época, era apenas diversão, mas aos 14 anos o esporte deixou de ser passatempo e virou escolha de vida. Quando eu e meus pais nos mudamos para a praia, trabalhei vendendo sorvetes e usava cada pausa para imaginar como seria minha vida se eu realmente levasse o tênis a sério e prometi para mim mesmo que quando voltasse para Araucária, dedicaria tudo ao tênis”, relata o jovem.

Ao retornar para a cidade dos pinheirais e se estabelecer no bairro Capela Velha, Gustavo começou treinando no Jardim Botânico. Logo depois encontrou o CEPE, onde treinou até seis horas por dia durante meses. Seu esforço deu resultado e Gustavo conquistou prêmios importantes, como seus primeiros títulos na sétima e na sexta classe da Federação Paranaense de Tênis (FPT).

“Isso me abriu portas para treinar no Curitiba Tennis Center e disputar torneios em níveis mais altos. Entre 2023 e 2024, acumulei conquistas na sexta e quinta classe e fui convidado para jogar a Copa Interclubes de Tênis, chegando às semifinais. Em 2025, após o fim da equipe de competição onde eu treinava, tive a oportunidade de ser chamado para fazer parte da equipe do professor Leonardo Gava, treinador do número 1 do Paraná. Foi lá onde dei meu salto, sendo campeão da quarta classe, finalista e campeão na terceira, e presença constante nas fases decisivas dos torneios, conquistando títulos importantes em 2025”, o araucariense se emociona.

Entre os títulos conquistados em 2025, estão: campeão FPT 1000 SMCC; campeão FPT 1000 Mercês; campeão Torneio Bicalho – Categoria A; campeão Circuito Gêmeas do Iguaçu (SC); e finalista FPT 1000 Thalia.

Mas a história de Gustavo só está começando! Ele conta que seu objetivo é competir regularmente no nível mais alto do circuito estadual e iniciar sua transição para torneios nacionais. Porém, para que isso aconteça, Gustavo precisa de patrocinadores que queiram caminhar ao seu lado nesta trajetória, oferecendo estrutura, visibilidade e retorno. Quem estiver interessado em apoiar a carreira do atleta, deve entrar em contato pelo Instagram @coutinho_v1.

Edição n.º 1494. Victória Malinowski.