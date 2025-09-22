Os mais antigos moradores de Araucária devem lembrar que, há muitos anos, nossa cidade tinha um modo lento de apresentar suas mudanças. As casas eram construídas em terrenos amplos, pois a maioria, além da residência principal, possuía jardins, hortas e também espaço para criação de galinhas.

Mas essa tranquilidade toda sofreu uma drástica mudança a partir dos anos 70. Nos primeiros anos, recebemos a Indústria Cocelpa, que sabemos ser uma fábrica de papel. Já no final desta mesma década, diversas indústrias vieram na esteira da Petrobrás e começaram a se instalar no Centro Industrial, no Bairro Thomaz Coelho. Esse movimento gerou centenas de empregos e mudou para sempre a nossa pacata cidade.

Vemos aqui como era o centro de Araucária ainda em 1980. A foto, provavelmente feita da torre da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, já mostra o outro lado da Praça Dr. Vicente Machado. As construções vistas aqui fizeram parte deste cenário durante muitos anos. Mas não foi somente esse miolo que mudou.

À esquerda, a Rua João Pessoa possuía somente residências, com exceção da construção amarela onde ainda havia em funcionamento o Cine Líder. Hoje, as casas foram substituídas por prédios residenciais e comerciais.

As construções em frente à praça central, da esquerda para a direita, eram: a antiga Farmácia Ehlkefarma; a casa de parede verde, que abrigava o antigo e já demolido Bar do Plickt; e, ao lado, dois prédios — lembrando que esse era o máximo de andares permitido no centro ou em outras partes da cidade. O primeiro prédio era a agência do Banco do Estado do Paraná, que já deixou de existir, seguido pela antiga agência da Caixa Econômica Federal, que também não atua mais neste endereço.

A casa rosa, onde aparecem as janelas, era de propriedade de Mercedes Trauczynski (in memoriam) e abrigou a Farmácia São Carlos, uma das mais antigas construções da Praça Dr. Vicente Machado. Infelizmente, foi destruída por um incêndio e hoje dá lugar a uma loja de calçados.

