Terezinha Poly: A antiga igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios

Localizada na Praça Dr. Vicente Machado, no coração de Araucária, a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, assim chamada até 2016 quando passou para o título de Santuário Nossa Senhora dos Remédios, é uma das mais antigas construções de nossa cidade, pois desde os primeiros anos do século XX já vemos registros onde a Igreja Matriz aparece ainda como uma construção bonita, com Campanário dos Sinos e Relógios nos quatro lados da torre.

Mas, mesmo sendo de uma simplicidade de grande beleza externa, o interior do antigo templo era uma verdadeira obra de arte.

A antiga igreja tinha o seu altar confeccionado em madeira, e com entalhes ornamentais trabalhados delicadamente, havia vários nichos onde eram colocados vasos com flores, anjos e as imagens dos santos, ao lado do altar havia uma escadaria que levava ao púlpito onde o sacerdote fazia o sermão.

Na antiga Igreja Matriz, os fiéis não tinham acesso direto ao altar, para receber a comunhão as pessoas se ajoelhavam antes do gradil que separava o altar dos bancos. Ainda que a igreja comportasse a comunidade católica desde as primeiras décadas, logo a construção começou a se tornar pequena, diante do aumento dos fiéis que passaram a frequentar as missas.

Os imigrantes já instalados em suas colônias, vinham para as missas de domingo com toda a família e eram dezenas de pessoas que chegavam na praça central logo pela manhã. Às vezes a distância e o mau tempo fazia com que os colonos chegassem atrasados na missa, para resolver essa questão, nos domingos as missas passaram a ser realizadas as 8:00 horas e as 10:00 horas das manhãs de domingo.

As missas eram primeiro rezadas apenas em latim, mas logo as primeiras mudanças que já vinham ocorrendo em outras igrejas, as missas passariam a ser feitas nos idiomas locais, ou seja, em português e em polonês, o latim foi aos poucos sendo retirado das missas restando apenas os idiomas de português e polonês nas missas. E com o aumento da população a igreja precisou de uma reforma.

Em 1953, as mudanças tiveram início, e a igreja que durante tantos anos fez parte do centro de nossa cidade começou a ser transformada. As paredes da nova igreja foram erguidas em torno da antiga, e após envolver com suas paredes deu-se início a demolição da antiga e primeira igreja. Sua construção foi concluída em 1965, e para os próximos anos, tivemos uma nova e grande Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios. Ela assim permaneceu por muitos anos, e as mudanças foram acontecendo, até que nos anos 2000 novamente, foram necessários mais algumas modificações. Desta vez foi feita a Revitalização da Igreja Matriz e passou a ser o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, e desta antiga construção, fica a lembrança e a saudade.

Edição n.º 1444.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.