Terezinha Poly: A inauguração do Estádio Emílio Gunha

Até a década de 80 Araucária contava oficialmente com um único Estádio de Futebol. O estádio que pertence ao time do Araucária FC. por muitos anos, foi o único com estrutura para receber equipes visitantes, assim como foi palco para dezenas de solenidades. Em tempos passados, nossa cidade contava com dezenas de equipes de futebol, em cada bairro havia até mais que um time, sempre formado por amigos e vizinhos, e muitas vezes as equipes eram formadas por homens que trabalhavam na mesma empresa e que por vezes também eram os patrocinadores. E também nestes locais as equipes tinham sempre um lugar, um campo para poderem realizar suas partidas, e o espaço amplo, era suficiente para reunir as equipes e os torcedores.

E assim foi por muitos anos, enquanto tínhamos várias equipes, vários campos de futebol e várias torcidas, mas com a chegada do grande progresso industrial de nossa cidade nos anos 70, muitas pequenas fábricas que patrocinavam as equipes encerraram atividades, e os campos foram loteados para construção de residências e comércio.

Nos anos 80, Araucária recebeu a construção do Centro Social Urbano São Francisco de Assis, no Bairro Fazenda Velha. O terreno onde o CSU foi construído era um terreno que nos anos 50 e 60 pertenceu à Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício que tinha ali o aeroporto da empresa. Esse avião fazia voos sobre Araucária, fotografando vários pontos de nossa cidade. Nos anos 60 quando a Fábrica São Patrício encerrou as atividades, o aeroporto ficou sem uso após o avião monomotor ter sido retirado, e ali foi construído além do Centro Social, a Escola Ibrahim Mansur, o complexo esportivo que reúne piscinas e quadras poliesportivas, o Ginásio de Esportes Rodrigo Pereira Gomes, e o Estádio Municipal Emilio Gunha.

Em 1983, durante a administração do ex Prefeito Municipal o médico Dr. Rogério Donato Kampa, foi inaugurado o Estádio Municipal referido, o nome em homenagem à um ex Vereador eleito nos anos 70 e dedicado ao esporte. O estádio considerado moderno, foi construído para fazer parte do complexo esportivo do CSU São Francisco de Assis. O lugar é tranquilo, espaçoso e distante do Rio Iguaçu.

Aqui vemos a Equipe de Contenda que disputou a partida inicial no Estádio Municipal Emilio Gunha. Estão nesta foto o árbitro e o bandeirinha do jogo são eles os irmãos Aramis Ferreira (in memorian) e Ademir Ferreira, no centro está o Prefeito Dr. Rogério Kampa e em frente o Bel. Luiz Fernando Chemin, que participou da partida que inaugurou o estádio. Infelizmente não temos o resultado desta partida e nem quem foram os adversários. E já se passaram 41 anos, parece que foi ontem.

Edição n.º 1445.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.