Terezinha Poly: A inesquecível banda do Nalepa

Um Grupo Musical de grande sucesso dentro e fora de Araucária. A Banda do Nalepa, era um grupo animado e onde chegasse a alegria era garantida. A Banda era formada por músicos do Distrito de Guajuvira, e quem conhece o lugar deve lembrar que Guajuvira é uma comunidade pequena e o Clube Guajuvirense fica no centro deste lugar, e assim começou quando o Sr. Francisco Nalepa reuniu alguns amigos e vizinhos, e juntos formaram um grupo animado que além de animar os bailes de Guajuvira passaram também a percorrer outros clubes em outras cidades. Mas as apresentações da Banda não eram somente em bailes, o grupo se apresentava em programas de auditório, animavam festas e também participavam dos desfiles cívicos.

Durante décadas essa Banda e seus componentes fizeram sucesso, por onde passava, além dos ritmos regionais, eles apresentavam o polonês tradicional, praticamente essa era a marca registrada da banda, acredito que muitas pessoas ficavam aguardando especialmente as polkas, as festas de igreja, especialmente em Guajuvira podia contar como certeza com a animação da Banda do Nalepa.

Essa foto é uma lembrança das antigas apresentações da Banda do Nalepa. O ano era 1970, e, Araucária comemorava com um dos maiores desfiles cívicos de sua História os 80 anos de Emancipação Política. O desfile reuniu um dos maiores números de participantes na cidade. Os desfiles começaram cedo com apresentações das escolas, mas, vieram também as empresas, o comércio, as indústrias, os músicos, assim como as diversas profissões, incluindo animais que são criados em nossa cidade, e a banda foi um dos momentos mais aguardados.

A foto apresenta a Banda do Nalepa em uma carroça no desfile dos 80 Anos de Araucária e seus componentes na Praça Dr. Vicente Machado. Foi um dos momentos mais aguardados e animados do desfile. Há tempos atrás quando em nossas ruas ainda havia desfiles cívicos, a Rua Dr. Victor do Amaral, ou em outro caso a Praça Dr. Vicente Machado como aqui vemos, a participação popular daqueles que vinham somente para assistir praticamente levava a maioria da população para as calçadas.

Atualmente, pouco sabemos desta Banda. Infelizmente o Sr. Francisco Nalepa, músico e fundador da Banda, é de saudosa memória, embora não saiba informar os nomes somente tivemos a informação que parte dos músicos também nos deixaram. Fica assim uma lembrança, uma homenagem e a gratidão por pessoas como esses músicos que fizeram parta da Banda do Nalepa, pelos tempos que muitas alegrias nos deram. Embora ainda não tenhamos notícias de todos, sabemos que clubes sociais e desfiles cívicos há muito tempo não fazem parte de nossas vidas, mas fica a lembrança guardada em nossas memórias.

Edição n.º 1421