Terezinha Poly: O primeiro posto de saúde de Araucária

Na década de 30 foi implantado em Araucária o Centro de Saúde conhecido como Postão foi fundado por iniciativa do Médico saudoso Dr. Amur Ferreira, para atender a população em todos os sentidos de serviços médicos, pois Araucária só veio contar com seu primeiro hospital o Hospital São Vicente de Paulo em 1946. O Posto de Saúde ficou conhecido em toda cidade como Postão, pois atendia a muitas pessoas, mas também era considerado um grande lugar para atendimento aos doentes.

Além de consultório médico, om Postão atendia as mães e bebês. O Dr. Amur era Médico Clínico Geral, Obstetra e Pediatra. Era um tempo que o médico se formava para atender a todos e de todas as idades, além do Postão Dr., Amur também foi o Diretor do Posto de Puericultura dedicado a atender os bebês recém-nascidos e muitos deles vieram ao mundo pelas mãos deste médico. Mas era aqui neste Posto de Saúde que toda população se dirigia.

O Postão ficava na Rua Dr. Victor do Amaral esquinas com a Rua Paulo Alves Pinto. Era aqui que a cada campanha de vacinação as escolas dividiam em equipes as crianças e vinham para serem vacinadas, e sem reclamações todos recebiam a dose através de um aparelho que era chamado de Pistola devido a semelhança com a arma. Mas, isso era em época de vacinação em massa, como essa que vemos na fotografia. Esse era um momento que o Chefe da Saúde no Estado se dirigia até a Cidade que oi programa estava sendo desenvolvido. E assim toda população passava a ser atendida.

Outra forma der atendimento do Postão era desenvolvido pela Equipe de Vacinação que atendia o trabalho de campo, quando todos saem, para identificar algum foco de doença, para combater focos de transmissão de doenças, essa equipe também atendia os serviços de Vigilância Sanitária, era chefiada pelo saudoso Sr. Antonio Cardoso.

Como podem ver, o Postão era responsável praticamente por todo serviço de medicina da cidade. Junto com os médicos, havia também duas enfermeiras, e todos batalhavam diariamente para o bom atendimento à saúde. Até a década de 80 esse foi o único posto de atendimento à saúde, a partir de então foram inaugurados diversos postos de saúde espalhados por toda cidade.

Hoje temos diversos Postos de Saúde, UPAS, Hospitais, e, todos tiveram sua origem neste Posto Municipal de Saúde. O Postão hoje já não existe, apesar de sua construção ter passado por recente revitalização agora abriga o Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres. Quanto os serviços desenvolvidos neste único lugar, agora podem ser encontrados nos diversos bairros de Araucária.

Edição n.º 1443.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.