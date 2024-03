Terezinha Poly: Os pedalinhos do Parque Cachoeira

Inaugurado nos anos 80, o Parque Cachoeira ocupa uma ampla área no Bairro do Jardim Iguaçu onde a Família Torres possuía uma Fábrica de Massa de Tomates. Após o término da fábrica e desativação do equipamento, o local permaneceu fechado para atividades industriais, mas a área externa, em especial o lago continuou recebendo visitas constantes de pescadores e visitantes que vinham nadar no tanque que em tempos de atividade da fábrica movimentava a roda d’água que fazia o maquinário trabalhar. O lago natural possuía grande quantidade de peixes e visitas constantes de pescadores.

Nos primeiros anos da década de 80, Araucária ainda sob a administração do ex-prefeito Eng Rizio Wachowicz desapropriou a área e transformou o espaço no Parque Cachoeira. Um grande serviço de limpeza nos bosques onde as ervas daninhas tomavam conta das árvores iniciou até tornar-se o lugar apto a receber visitantes, foram construídas os pontilhões para pedestres, próximo a antiga Casa Suíça que era um chalé onde a família que guardava o local residia, foi feito o campo de futebol, o prédio onde era produzido a massa de tomates retirou para uma sala o equipamento deixando alguns para exposição e foi transformado nas dependências que recebeu as instalações do Museu Tingui-Cüera, o lago foi limpo, mas ainda era apenas o lago.

Quando o médico Dr. Rogério D. Kampa assumiu a administração de Araucária, o comerciante local Frederico Tanner de Andrade (in memorian), trouxe para dentro do Parque Cachoeira duas novidades: uma foi a transformação da Casa Suíça em Lanchonete e a segunda um conjunto de Pedalinhos para o lago.

Durante algum tempo esses Pedalinhos foram as maiores atrações do Parque Cachoeira. Famílias eram atraídas para o local simplesmente para a diversão dos pequenos barcos, o Trapiche recém construído era o ponto de embarque e desembarque dos usuários. Havia vários barcos pedalinhos no Parque Cachoeira e todos os dias havia alguém para fazer uso.

Como mostra a foto, eram vários barquinhos, e, por algum motivo, um dia eles foram retirados do lago, todos esperavam que retornassem, mas isso não ocorreu. Não se sabe o exato motivo pelo qual os pedalinhos deixaram de existir, alguns dizem que usuários estavam desrespeitando e perturbando os patos e gansos que nadavam ali, outros falam dos vandalismos provocados por maus elementos que durante a noite soltavam os barcos que ficavam à deriva no lago até que trabalhadores do parque os trouxessem de volta ao trapiche, mas também havia os que cobravam mais segurança e até os que diziam que eram motivos políticos.

O fato é que apesar do sucesso, os pedalinhos foram retirados e não retornaram. A foto do garoto de bicicleta (Itamar neto do Frederico Tanner de Andrade) consegue mostrar a quantia dos barquinhos próximos ao trapiche. Se ainda haverá retorno dos pedalinhos ao lago não se sabe, mas atualmente o lago já não está com as águas limpas como eram na época do passado do Parque Cachoeira e da fábrica de Massa de Tomates, para esse retorno o investimento seria alto, mas sempre haverá esperança que um dia o Parque Cachoeira ainda retome os Pedalinhos do Lago.

Edição n.º 1405