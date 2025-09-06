A primeira semana do mês de setembro é lembrada e comemorada por todos os brasileiros a data da Independência do Brasil da Coroa Portuguesa. O dia 7 de setembro é lembrado como o dia que o Imperador Pedro I deu o grito de “Independência ou Morte”, às margens do riacho do Ipiranga, desde então todos os anos seguintes, os filhos desta Pátria prestam homenagem à data com desfiles que levam às ruas brasileiros de todas as idades, e, cada um à sua maneira leva no peito a liberdade.

Esses desfiles que são realizados em todas cidades e que levam às ruas centenas de participantes e uma assistência formada por praticamente todos os moradores da cidade. Pelo menos aqui em Araucária o dia que se realizava o desfile da Independência do Brasil, a Rua Dr. Victor do Amaral até a Praça Dr. Vicente Machado, ficava com as calçadas tomadas pela população que vinha de todos os pontos para assistir os alunos de todas as escolas da cidade desfilarem junto com as Forças Armadas do Brasil.

Assim como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também desfilavam pela nossa via principal, vinham junto as Escolas de Formação de Militares, a Polícia Militar, Cadetes e naturalmente os cães e cavalos que também faziam parte dos grupos militares, mas, esses vinham no final, para encerrar os desfiles, assim os alunos das escolas faziam questão de fazer parte da plateia que ficava até o final dos desfiles.

Mas, aqui vamos apresentar essa foto de um dos desfiles da Semana da Pátria dos anos 90.

Provavelmente em 1992 ou 1993 quando em Araucária todos os anos os desfiles aconteciam. Essas crianças que estão na Rua Dr. Victor do Amaral eram na época alunos do Instituto Sagrado Coração de Jesus. Ao lado deles está a saudoso Professora Dona Angelina. Acredito que todos os que participaram em seu tempo de escola, ainda lembram que os desfiles eram feitos pela manhã, no dia 7 de setembro mostrávamos nas ruas que valeu a pena todos aqueles dias que fazíamos os ensaios na escola, a marcha, a fanfarra, as balizas, tudo era feito com capricho, com cuidado e no dia e hora as professoras assim com a Dona Angelina se colocavam ao lado de seus alunos do início ao fim do desfile.

Esse grupo de pequenos alunos estão diante de construções da Rua Dr. Victor do Amaral que já passaram por mudanças e em nada lembram o que foi ali, é a esquina com a Rua Miguel Bertolino Pizzatto, a casa azul que aparece no alto era residência do Edinei Huttner (in memoriam) e em frente a construção onde na parede está a sua propaganda a candidato à Prefeito Municipal que tinha como vice o Sr. Antonio Schrreier (in memoriam), na época era um lugar para assistir os desfiles, hoje há um prédio comercial. São mudanças do tempo.

Há alguns anos os desfiles deixaram de ser realizados em Araucária, o pouco de vimos, eram somente diante do Paço Municipal e com poucos participantes, e nos anos que a pandemia se fez presente também foram deixados de serem realizados. Este ano há o comprometimento da Prefeitura Municipal de realizar no dia 6 de setembro pela manhã, um Desfile Cívico na Praça da Bíblia próximo a Câmara de Vereadores. Estamos na esperança de retomar os desfiles da Semana Pátria e não deixar os mais jovens esquecerem o real sentimento de Liberdade e Patriotismo.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1481.