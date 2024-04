Times de Araucária venceram adversários na 7ª rodada da Copa da Amizade

Emoção marcou a sétima rodada da Copa da Amizade, realizada no sábado (20/04). O Costeira FC foi até o município de Campo Magro e saiu na frente, porém logo depois a equipe caiu de produção e com erros individuais sofreu o empate, fechando o placar do primeiro tempo em 1X1. A partir daí, sofreu uma pressão forte da equipe local, mas no segundo tempo voltou melhor e se impôs em campo, venceu por 4X1 e conquistou sua quinta vitória em cinco jogos disputados.

O Boleiros FC, depois de dar bobeira dentro de casa e empatar na última rodada, conseguiu uma ótima vitória. Desde o início do jogo a equipe soube se postar bem dentro de campo, fazendo um jogo seguro e criando grandes oportunidades, sem dar chances para o adversário. Sendo assim, o Boleiros venceu a equipe do Real Deportivo Solidário pelo placar de 2 X 0. Com este resultado, subiu ainda mais na tabela e agora está entre os oito primeiros colocados que seguirão para a segunda fase.

A equipe do Araucária foi até Curitiba enfrentar a forte equipe do Vasco, que é uma das melhores do campeonato e candidata ao título, mas não se deixou abalar. Em um jogo taticamente perfeito, se impôs dentro de campo e venceu a equipe anfitriã dentro dos seus domínios, pelo placar de 3 X 2.

Campanha

No jogo entre o União Campo Magro X Costeira foi feita uma campanha de arrecadação de alimentos entre os jogadores e diretoria, para serem doados às famílias carentes do município vizinho. Foram arrecadados 148kg de alimentos, já entregues ao dirigente da equipe local.

Acompanhe os jogos dos times de Araucária da próxima rodada da Copa da Amizade.

Sábado (27/04) – 7ª rodada Costeira FC X Vasco Horário: 09h45 Local: Centro Esportivo Costeira

Araucária FC X Roça Grande Horário: 10h45 Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto