Toma posse a nova diretoria do Rotary Club de Araucária

A nova diretoria do Rotary Club de Araucária tomou posse durante cerimônia realizada na segunda-feira, 1º de julho. A presidência continuou com Jociane Emídia Silva, que vai comandar o clube no ano rotário de 2024/2025.

Também nesta data foram empossados os novos diretores do Rotary Kids, destinado a crianças de 6 a 12 anos, tendo como presidente Arya Scorteganha Teodoro, e do Interact, que atende adolescentes de 12 a 18 anos, cuja presidente é Ana Caroline Geronasso.

Além da Presidente Jociane, fazem parte da nova diretoria o Vice Edson Luiz Marcondes Maraschin, Secretário José de Paula Reis Filho, Tesoureiro Edson Luiz Marcondes Maraschin, Protocolo Romualdo Inckot, Desenvolvimento do Quadro Associativo Inácio Mikosz, Juventude Conselheira Dulce Camargo Gonçalves Cordeiro e Juventude Oficial Jociane Emídia Silva, Kids Felipe Ambrósio Teodoro, Interact Jociane Emídia Silva, Fundação Rotária Romualdo Inckot e Sueli Inckot, Imagem Pública Felipe Ambrósio Teodoro, Secretária Executiva Sueli Inckot, Presidente da Comissão da Fundação Rotária Romualdo Inckot, Projetos Humanitários Elisabete Teresinha Bendlin Reis e Luiz Panek.

Se você deseja participar do Rotary, acompanhe um dos seus encontros, que acontecem todas às segundas-feiras, às 20h, na Casa da Amizade, localizada na Rua Luiz Becue, 242, bairro Vila Nova.

Edição n.º 1422